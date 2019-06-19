Аферисты, заработавшие миллионы на махинациях с поддельными судебными документами, получили различные сроки лишения свободы. Подробности дела приводятся на сайте МВД.

«Мещанский районный суд Москвы признал участников организованной преступной группы виновными в совершении хищения денежных средств с использованием поддельных судебных приказов», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

О задержании злоумышленников стало известно в декабре 2017 года. Они представляли в кредитно-финансовые организации поддельные судебные приказы о взыскании денежных средств с граждан и юридических лиц, на основании которых со счетов последних списывались денежные суммы. Материальный ущерб составил около 6 млн рублей.

«Очередная попытка похитить аналогичным способом денежные средства со счета одной из организаций не удалась подозреваемым по независящим от них причинам», — рассказала Ирина Волк.

Уголовные дела были возбуждены по статьям о мошенничестве и о покушении на мошенничество. В ходе 12 обысков в жилищах фигурантов были обнаружены и изъяты печати, документы, телефоны, электронные носители информации, а также персональные компьютеры и оргтехника, на которых изготавливались поддельные документы.



Приговором Мещанского районного суда шестерым участникам организованной преступной группы назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 3,5 года до пяти лет. Организатор приговорен к лишению свободы на 5,5 года. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.