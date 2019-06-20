Сумма хищений из банка «Кредит Экспресс» составила более 180 млн рублей и 929 тыс. долларов. Об этом сообщается в пресс-релизе Следственного комитета России о возбуждении уголовного дела по факту хищения денег из банка в отношении владельца его доли Василия Бойко-Великого и ряда сотрудников кредитной организации.

«По версии следствия, в период с 2013 по 2018 год владелец 10% уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники банка Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили средства банка в размере свыше 180 млн рублей и 929 тыс. долларов США», — говорится в сообщении.

Злоумышленники, располагая копиями документов, удостоверяющих личности клиентов банка, составляли подложные документы о якобы полученных ими кредитах и похищали денежные средства клиентов, размещенные на депозитных счетах. Установлен 31 факт хищения средств, продолжается работа по выявлению аналогичных эпизодов. Также следствием проверяются факты вывода активов банка путем предоставления необеспеченных и невозвратных кредитов юридическим лицам.

«В результате комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий семеро соучастников задержаны, им предъявлены обвинения в растрате вверенных им денежных средств, совершенной организованной группой (часть 4 статья 160 УК РФ). Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу», — отмечают в СК.

​ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс» Банк России 15 марта отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс» (регистрационный номер 3186). Об этом сообщается на сайте регулятора.

15 марта 2018 года ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс». Регулятор отмечал, что «в деятельности ООО «КБ «Кредит Экспресс» установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю».