Центр противодействия мошенничеству САО «ВСК» совместно с сотрудниками полиции предотвратил мошенничество в автостраховании на 14 млн рублей. Подробности дела приводятся в сообщении, опубликованном в четверг на сайте страховщика.

В ходе расследования удалось установить исполнителя и организатора преступления. Последний для его совершения подыскал человека, находившегося в трудных жизненных обстоятельствах. «Зная о существовании предстраховой проверки договоров каско в ВСК, мошенник подготовил легенду VIP-клиента. Исполнитель номинально был устроен на работу в подконтрольную строительную компанию на руководящую должность. Дополнительно на новоявленного топ-менеджера были оформлены кредиты, по которым была обеспечена положительная кредитная история», — рассказали в страховой компании.

Для реализации незаконной схемы был подобран автомобиль Mercedes-Benz G63AMG. Злоумышленники изготовили поддельные документы о купле-продаже автомашины в дилерском автосалоне, подменили оригинальные полимерные таблички и нанесли новый идентификационный номер. Подделка была настолько качественной, что в ходе осмотра выявить подмену не удалось, отмечает страховщик. Автомашина была поставлена на учет ГИБДД и застрахована по каско в ВСК на 14 млн рублей.

«После страхования Mercedes, существующий только на бумаге, исчез. Затем, следуя общему плану, исполнитель обратился в московский офис ВСК с заявлением о хищении застрахованного автомобиля. Согласно версии заявителя, в период его отсутствия злоумышленники ограбили его квартиру и, завладев ключами, похитили припаркованное у дома транспортное средство», — указывают в ВСК.



Мошенничество было раскрыто. Спустя два года за покушение на мошенничество в сфере страхования в составе группы лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере был осужден исполнитель, который полностью признал вину и по решению суда получил 2,5 года лишения свободы условно. А 13 июня 2019 года Кунцевский районный суд Москвы приговорил организатора к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщает страховая компания.