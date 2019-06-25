Полиция в Свердловской области объявила в федеральный розыск руководителя кредитно-потребительского кооператива «Финансовые активы» Ришата Батыршина, который подозревается в мошенничестве, сообщил журналистам во вторник глава пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.

«Сотрудники ГУ МВД России по Свердловской области объявили в федеральный розыск руководителя кредитно-потребительского кооператива «Финансовые активы» Ришата Батыршина 1982 года рождения, уроженца города Учалы Республики Башкортостан, который подозревается в мошенничестве. Он привлекал в свою фирму денежные средства пожилых жителей Екатеринбурга и Челябинской области под 37—180% годовых. Процент зависел от размера вклада. В дальнейшем людей обманул и скрылся», — сказал руководитель пресс-службы полицейского главка.

По его данным, офисы кооператива располагались в Екатеринбурге на улицах Белинского, 83 и Вайнера, 21, а также в Магнитогорске на проспекте Ленина, 135. Чтобы заманить в свои сети будущих жертв, мужчина проводил рекламную кампанию в бесплатных газетах и общественном транспорте.

Как отметил полковник Горелых, по многочисленным фактам противоправной деятельности Батыршина полиция возбудила уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Всех, кто пострадал от действий злоумышленника или знает о месте его возможного нахождения, ГУ МВД России по Свердловской области просит обратиться в дежурную часть отдела полиции № 6 УМВД России по Екатеринбургу.