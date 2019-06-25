В Томской области направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности и обналичивании денежных средств, сообщается на сайте МВД.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками полиции была пресечена деятельность трех жителей Томска. Из сообщения полиции следует, что им инкриминируется незаконная банковская деятельность в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере (пункты «а», «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ) и незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору (пункт «б» части 2 статьи 173.1 УК).

По данным следствия, обвиняемые в период с 2010 по 2018 год организовали незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств через незаконные банковские операции. За восемь лет они незаконно обналичили более 690 млн рублей. «Участники группы, используя расчетные счета более чем 20 подконтрольных организаций, за комиссионное вознаграждение в размере от 3% до 8% осуществляли нелегальные банковские операции по обналичиванию денежных средств без соответствующей лицензии и в нарушение действующего законодательства», — указывают правоохранители.

Организации, желавшие обналичить деньги и уйти таким образом от налогов, перечисляли суммы на счета подпольных банкиров. Впоследствии денежные средства перечислялись по фиктивным основаниям на расчетные счета иных юридических лиц и предпринимателей, снимались через банкоматы и передавались клиентам за вычетом вознаграждения. Незаконный доход злоумышленников превысил 35 млн рублей.



Санкция пунктов «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до семи лет со штрафом (в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода виновного за период до пяти лет) либо без такового, пункта «б» части 2 статьи 173.1 — до пяти лет со штрафом (в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от года до трех лет) либо без такового, уточняют в МВД.