Апелляционная коллегия Мосгорсуда признала законным продление до 18 июля срока содержания под стражей в отношении бывшего вице-президента группы компаний «Росгосстрах» Сергея Хачатурова по уголовному делу о растрате, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

При этом, как пояснил представитель суда, обвиняемый не участвовал в рассмотрении апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции о продлении ареста, поскольку Хачатуров отказался от этого права.

Хачатуров был арестован в апреле прошлого года по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата, совершенная в особо крупном размере).

Фигурантом дела также является гендиректор компании «Легион Финанс», бывший акционер Росгосстрах Банка Надежда Клепальская, ей тоже инкриминируется совершение преступления по части 4 статьи 160 УК РФ. В настоящее время она находится под домашним арестом.

Хачатурову вменяется присвоение акций «Росгосстраха». До 2017 года группа компаний находилась под управлением брата обвиняемого — Данила Хачатурова (допрошен по делу как свидетель), — а затем перешла под контроль банка «ФК Открытие». По информации журналистов, убытки «Росгосстраха» за тот же год составили более 55 млрд рублей.