Мосгорсуд в среду продлил до 30 сентября арест совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, обвиняемых в хищениях и создании организованного преступного сообщества. Об этом ТАСС сообщили в суде.



«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест в отношении Магомедовых до 30 сентября», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, суд продлил до той же даты арест еще одного фигуранта дела — экс-главы компании «Интэкс», входящей в группу «Сумма», Артура Максидова.

Тверской суд Москвы в марте 2018 года арестовал братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также Артура Максидова. Помимо растраты и организации преступного сообщества, братьям вменяется хищение 2,5 млрд рублей, Максидов обвиняется в хищении более 668 млн рублей. В рамках уголовного дела арестованы счета и активы 36 компаний. Кроме того, наложен обеспечительный арест на банковские счета, изъятые у фигурантов в ходе обысков денежные средства, машины, квартиры и доли в уставных капиталах юридических лиц.

Зиявудину Магомедову следствие вменяет также хищение 300 млн рублей при строительстве автодороги «Чуйский тракт». Предполагаемым организатором хищения является, по данным следствия, скрывающийся в ОАЭ генеральный директор компании «Глобалэлектросервис» Эльдар Нагаплов.