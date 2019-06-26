Преображенский суд Москвы в среду наложил арест на акции АО «Промышленные технологии» экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого по делу о мошенничестве, передает корреспондент ТАСС.



«Удовлетворить ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Абызова в виде 1 667 обыкновенных акций АО «Промышленные технологии», — огласила постановление судья.

Московский городской суд во вторник признал законным продление до 25 июля срока ареста Михаила Абызова. Защита попросила отменить решение суда первой инстанции и изменить Абызову меру пресечения на домашний арест.

«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения», — огласил решение судья Дмитрий Гордеев. Басманный суд Москвы ранее продлил на два месяца срок содержания Абызова под стражей. Суд в постановлении о продлении ареста отметил, что следствие представило убедительные доказательства причастности Абызова к инкриминируемым ему преступлениям.



Как сообщалось ранее, Абызов задержан 26 марта в Подмосковье. Его обвинили в создании преступного сообщества и мошенничестве. По данным следствия, он и другие фигуранты дела обманули акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», похитив у них 4 млрд рублей.

