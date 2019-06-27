В Санкт-Петербурге суд рассмотрит дело о мошенничестве в особо крупном размере: по версии следствия, обвиняемые совершали хищения денежных средств со счетов клиентов одного из коммерческих банков. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Обвинительное заключение в отношении девяти человек утвердила прокуратура Фрунзенского района Петербурга. Фигурантам инкриминируется мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ).

Злоумышленники получали сведения о состоянии вкладов клиентов банка, узнавали их паспортные данные, после чего обналичивали сберегательные сертификаты на предъявителя при активном содействии сотрудников банка, входивших в организованную преступную группу. В результате преступной деятельности банку причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 130 млн рублей.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга.



В сообщении правоохранителей название банка не указано. По информации петербургского интернет-издания «Фонтанка» , в преступную группу входили четверо работавших на тот момент менеджеров Сбербанка, а уголовное дело было возбуждено в 2018 году после того, как со счетов 90-летней клиентки пропали 40 млн рублей. «Аферисты сочли ее мертвой, подослали в банк пенсионерку-двойника, и менеджер по обслуживанию VIP-клиентов Денис Алексеев, менеджер банка Анна Иванова, клиентский менеджер Кристина Калашникова и старший менеджер по обслуживанию Валерия Кардаильская помогли оформить сертификаты на предъявителя. Документы впоследствии были обналичены», — поясняется в заметке «Фонтанки». В Сбербанке изданию сообщили, что в настоящее время обвиняемые не работают.