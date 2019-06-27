Бывший член совета директоров, исполнительный директор «Трансаэро» Александр Плешаков мог заниматься инсайдерской торговлей, в результате чего был причинен ущерб примерно 2 тыс. инвесторов, считают в ЦБ.

Как выяснил регулятор, топ-менеджер подарил принадлежавшие ему 63,7 млн акций авиакомпании (41,4% капитала «Трансаэро») своей родственнице Татьяне Анодиной. Для этого он заключил несколько договоров дарения и оформил сделки через депозитарий. Затем бумаги продавались с ее счета на бирже. Как рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, сделки проводились с сентября по декабрь 2016 года. При этом информацию о снижении доли самого Плешакова компания не раскрывала.

Чтобы подогреть интерес инвесторов на фоне отзыва лицензии (в октябре 2015 года Минтранс аннулировал сертификат авиаперевозчика), менеджеры компании периодически заявляли о планах вернуться на рынок, создав новую авиакомпанию.

«Такие заявления способствовали поддержанию спекулятивных настроений инвесторов, компенсировали снижение котировок, вызванные продажами акций со счета Анодиной, а также способствовали поддержанию котировок на благоприятном для использования инсайдерской информации уровне», — отмечают в ЦБ.

По оценкам регулятора, сумма ущерба от сделок, которую могли получить инвесторы, купившие бумаги «Трансаэро», составляет около 200 млн рублей.

Ранее регулятор также выявил серию сделок с бумагами авиакомпании, которые в 2014 и 2015 годах заключали между собой «дочка» группы «Открытие» Otkritie Advisory Services, зарегистрированная на Бермудах, и Jeimbo Cyprus Ltd. По словам Валерия Ляха, бумаги «Трансаэро» покупались на бирже через субброкеров, а затем продавались обратно на внебиржевом рынке. Операции проводились сотрудниками самой авиакомпании, которые одновременно работали в Jeimbo Cyprus Ltd. «Это создавало видимость торговой ликвидности и поддерживало котировки бумаг», — пояснил он. Все это, считают в ЦБ, было необходимо, чтобы «Трансаэро» могла привлекать кредиты под залог своих ценных бумаг.

На начало ноября 2015 года крупнейшими акционерами авиакомпании были супруги Плешаковы, также среди акционеров была мать Плешакова — глава Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Татьяна Анодина, которая до лета 2015 года была членом совета директоров перевозчика. В 2015 году «Трансаэро» оказалась не в состоянии обслуживать долги, превышавшие 250 млрд рублей, в октябре того же года Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта, а в 2017 году «Трансаэро» признали банкротом. Конкурсным управляющим был назначен Алексей Белокопыт.