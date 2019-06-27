Банк России уже направил в правоохранительные органы одно обращение относительно МИнБанка и готовит второе, они связаны со схемными операциями и выводом денег из банка, сообщил журналистам зампред регулятора Василий Поздышев.

«Да, мы по МИнБанку направили пока одно обращение в правоохрану, есть и готовятся материалы еще для одного обращения. Но больше я пока (по понятным причинам) не буду говорить… В целом эти обращения связаны со схемными операциями, связаны с выводом денег из банка, которые временная администрация в банке обнаружила», — ответил он на вопрос, обращался ли регулятор в правоохранительные органы в связи с нарушениями в МИнБанке.

Банк России 22 января объявил о санации МИнБанка, возложив функции временной администрации на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. Тогда регулятор оценивал размер дисбаланса между активами и пассивами кредитной организации на уровне от 60 млрд до 100 млрд рублей. Поздышев в январе говорил, что на тот момент регулятор не выявил схем и криминальных историй с выводом собственниками средств из банка.