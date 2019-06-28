Полиция пресекла деятельность мошенников, создавших финансовую пирамиду и укравших более 1 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды», — заявила она.

Установлено, что злоумышленники, действуя от имени зарубежной инвестиционной компании, привлекали денежные средства граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов — до 36% годовых. Бенефициаром было юридическое лицо, зарегистрированное в одной из стран Южной Америки, которая является международной офшорной зоной. Головной офис организации располагался на территории Ивановской области, а филиалы — в Ярославской, Вологодской, Самарской, Волгоградской, Саратовской и Московской областях.

С клиентами заключались фиктивные договоры страхования вкладов в зарубежной компании. В результате ни один вкладчик не смог получить страховые выплаты.

«По предварительным данным, потерпевшими от указанной деятельности за период с 2016 по 2019 год стали более двух тысяч граждан, которым причинен ущерб на сумму свыше миллиарда рублей», — сообщила Ирина Волк.

Двоим предполагаемым организаторам и руководителю Ярославского филиала судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.