В Чечне бывший сотрудник банковского учреждения получил 4,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима за кредитное мошенничество на 15 млн рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Генпрокуратуры.

В суде установлено, что злоумышленник помог трем индивидуальным предпринимателям и директору медицинской клиники в получении кредитов на сумму более 15 млн рублей.

Так, в период с 2012 по 2015 год с целью хищения денежных средств, используя доверительные отношения с заемщиками, гражданин убедил последних передавать ему денежные суммы, необходимые для погашения их кредитных обязательств, причинив тем самым ущерб потерпевшим на указанную сумму.

Суд удовлетворил гражданские иски двух потерпевших на сумму более 7 млн рублей.