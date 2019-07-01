Из Черногории в Россию по требованию Генеральной прокуратуры РФ экстрадирован бывший председатель правления банка «Тройка». Об этом сообщается в понедельник на сайте ведомства.

Как следует из релиза, Сергей Ильин экстрадирован для привлечения к уголовной ответственности по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ. Речь идет о растрате вверенного имущества в особо крупном размере в составе организованной группы с использованием служебного положения.

По версии следствия, Ильин, являясь председателем правления ОАО «КБ «Тройка», «в составе организованной группы подобрал не осуществляющие реальную финансово-хозяйственную деятельность фиктивные организации». В период с 1 августа по 1 сентября 2009 года сообщники Ильина изготовили комплекты подложных документов на получение фиктивными организациями кредитов в банке и передали бумаги сотрудникам кредитного отдела. «Обвиняемый, используя свое служебное положение, одобрил выдачу кредитов. На основании заключенных кредитных договоров со счета банка на счета подконтрольных членам организованной группы организаций перечислены денежные средства на общую сумму 52,5 млн рублей, которые были похищены», — говорится в релизе Генпрокуратуры .

Поскольку Ильин скрылся от следствия, он был объявлен в международный розыск.

В октябре 2018 года Национальное центральное бюро Интерпола в Черногории сообщило о задержании разыскиваемого банкира. Генпрокуратура РФ направила в компетентные органы Черногории запрос о его выдаче, который был удовлетворен черногорской стороной.

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России Сергей Ильин доставлен на территорию России», — указано в релизе.

В МВД, где сегодня также сообщили об экстрадиции в Москву из Черногории Сергея Ильина, указали, что «в период с 2009 по 2010 год, занимая пост председателя правления коммерческого банка, фигурант участвовал в незаконных действиях по выводу средств со счетов коммерческой организации».

В сообщении МВД опубликована фотография обвиняемого .



Напомним, лицензия у банка «Тройка» была отозвана 21 октября 2010 года. В ноябре 2012-го сообщалось о задержании в Москве бывшего председателя совета директоров кредитной организации и двух его заместителей по подозрению в преднамеренном банкротстве банка.

