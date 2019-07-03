Бизнес-омбудсмен Борис Титов призвал Центробанк усилить контроль за деятельностью банка «Восточный», чтобы не допустить ухудшения баланса банка после перехода контроля к «Финвижн». Об этом Титов сказал журналистам.

«Вы понимаете, что контроль над банком перешел к [главе холдинга «Финвижн» Артему] Аветисяну и его группе. Требования ЦБ по докапитализации никто не отменял. Насколько мы понимаем, средств на докапитализацию у этой группы нет. У всех есть опасения, что этот банк не выживет в итоге. А значит, очень надо следить за тем, как будет эта группа управлять активами банка, не будет ли каких-то неправильных операций, — отметил Титов. — То есть ЦБ должен усилить контроль за деятельностью банка в такой ситуации, чтобы не допустить сегодня ухудшения баланса банка».