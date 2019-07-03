Пресненский суд Москвы 3 июля продлил на пять месяцев арест бывшему президенту Роспромбанка Сергею Салогубову по делу о растрате более 730 млн рублей.



«Необходимость в содержании Салогубова под стражей не отпала. Продлить арест обвиняемому до 19 декабря», — сказала судья.

Обвиняемый и адвокат просили суд изменить меру пресечения на домашний арест, учесть наличие у подсудимого малолетних детей, ипотеки и обвинения по «предпринимательской» статье. Рассмотрение по существу уголовного дела назначено на 14:00 11 июля.

Экс-президенту Роспромбанка инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ («Растрата имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения»).

С обвинением в свой адрес и позицией следствия Салогубов не согласен. Уголовное дело насчитывает свыше 70 томов, а допросить по делу планируется более 100 свидетелей.

По версии следствия, в 2016 году Салогубов, зная о предстоящем отзыве лицензии у кредитной организации, вместе с иными лицами объединился в организованную группу с целью хищения имущества, вверенного президенту банка. Для реализации преступного умысла в период с августа по сентябрь 2016 года они заключали фиктивные договоры уступки прав требований (цессии), купли-продажи имущества и соглашения об отступном. Таким образом, было растрачено вверенное Салогубову имущество банка общей стоимостью более 730 млн рублей.

ЦБ РФ 13 сентября 2016 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Роспромбанка в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Арбитражный суд Москвы в ноябре 2016 года удовлетворил заявление регулятора о признании банка несостоятельным (банкротом).