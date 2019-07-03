Страховая компания «Росгосстрах» подала кассационную жалобу на отказ в иске о взыскании более 150 млрд рублей с ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» (ранее называлось ООО «СК «РГС-Жизнь») за неправомерное использование товарных знаков, говорится в материалах Арбитражного суда Москвы.



Заявитель обжаловал в кассационной инстанции решение первой инстанции от 21 января и постановление апелляции от 29 апреля.

«Истцом не предоставлены допустимые доказательства, подтверждающие заявленные требования, которые могли бы быть приняты в качестве безусловного и достаточного подтверждения наличия возникновения у ответчика неосновательного обогащения за счет средств истца», — отметил столичный арбитраж в решении от 21 января.

Ранее генеральный директор «Росгосстраха» Николаус Фрай сообщил ТАСС, что компания не хочет, чтобы принадлежащий ей товарный знак использовали другие компании. «Вопрос не только в деньгах — мы вообще не хотим, чтобы кто-то чужой использовал наш бренд. Это нехорошо для рынка и путает клиентов», — отметил он.

«У нас есть жалобы от клиентов, связанные с тем, что ситуация со схожими наименованиями РГС (сокращенное наименование компании «Росгосстрах») и «РГС-Жизнь» вводит их в заблуждение о тождественности компаний, следовательно, уровня надежности и качества услуг», — сказал Фрай. Ущерб от договора об использовании товарного знака «РГС-Жизнью» может быть очень значительным, заметил гендиректор «Росгосстраха».

Компания «Росгосстрах» в ноябре 2018 года подала в суд иски к Роспатенту, признавшему недействительным предоставление правовой охраны ее товарных знаков «РГС» и «РГС Жизнь». Она оспорила в суде решения патентного ведомства от 15 октября 2018 года, когда по заявлениям ООО «СК «РГС-Жизнь» были признаны недействительными акты о предоставлении правовой охраны этим товарным знакам.