В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух руководителей Судостроительного банка (СБ Банк), обвиняемых в выдаче заведомо невозвратных кредитов на 10 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.



«Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата денежных средств)», — говорится в сообщении ведомства.



Как полагает следствие, члены организованной преступной группы, состоявшей из указанных руководителей СБ Банка, а также директора кредитного департамента, руководителя группы корпоративного кредитования и иных неустановленных лиц, с 2013 по 2014 год совершили хищение денежных средств кредитно-финансового учреждения. С этой целью злоумышленники выдали подконтрольным фирмам заведомо невозвратные кредиты на сумму более 10 млрд рублей.



Уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу.



Расследование в отношении скрывшихся от следствия, а также неустановленных соучастников организованной группы продолжается.