Сотрудники столичной полиции задержали участников организованной группы, подозреваемых в обналичивании денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.



«Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по городу Москве пресечена деятельность участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности», — говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что злоумышленниками была налажена схема обналичивания крупных сумм. Денежные средства поступали от дохода, полученного при реализации товаров на подконтрольной им оптово-продовольственной базе в Кабардино-Балкарии.

Подозреваемые арендовали офисы в Москве, Нальчике и Ростове-на-Дону, где осуществляли услуги по обналичиванию денежных средств, в результате которых получали комиссионное вознаграждение в размере от 9% до 12% от общей суммы.

«По данному факту Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ», — уточняет МВД РФ.

В результате оперативно-разыскных мероприятий установлены и задержаны организатор и шесть активных участников группы в возрасте от 29 до 70 лет. В отношении четверых задержанных судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские провели более 20 обысков на территории Москвы, Московской и Ростовской областей, а также Кабардино-Балкарии. Обнаружено и изъято свыше 150 печатей фиктивных организаций, наличные денежные средства, компьютерная техника, финансовая документация, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.