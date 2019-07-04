Мосгорсуд признал законным арест председателя правления Тольяттихимбанка Александра Попова сроком на два месяца, сообщил РАПСИ старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ Михаил Туманов.



Тем самым суд отклонил жалобы защиты банкира. Постановлением Басманного суда Москвы от 31 мая Попову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Банкир был задержан в аэропорту Внуково 31 мая в рамках расследования нового уголовного дела об организации преступного сообщества руководством «Тольяттиазота» и аффилированных с ним структур. Как и другим фигурантам дела, Попову вменили часть 3 статьи 210 Уголовного кодекса РФ («Организация или участие в преступном сообществе с использованием служебного положения»), несколько эпизодов особо крупного мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ) и неуплаты налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 199 УК РФ).

Предправления Тольяттихимбанка арестован по делу организованного преступного сообщества 55-летнего Александра Попова задержали утром 31 мая в столичном аэропорту Внуково, куда он прилетел из Самары.

Адвокат главы Тольяттихимбанка Олег Кононенко на пресс-конференции подтвердил журналистам факт задержания его подзащитного в одном из столичных аэропортов. По словам адвоката, Попов собирался в отпуск, но должен был вернуться из поездки к 6 июня, поскольку на эту дату он был вызван на допрос к следователю. Кононенко также уточнил, что банкир отправился в отпуск один, без семьи.

Следствие считает, что Попов играл ключевую роль в незаконных схемах по выводу прибыли «ТоАЗа» в офшоры, ущерб от которых составил 85 млрд рублей, а также по продаже наиболее ликвидных активов предприятия вместе с земельными участками, из-за которых завод и его акционеры понесли ущерб в размере более 2 млрд рублей.