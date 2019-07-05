Похитив деньги из банка, она скрылась вместе со своей семьей

Полиция в Казани задержала сотрудницу отделения одного из банков города Салавата, подозреваемую в хищении 20 млн рублей, сообщается на сайте МВД России.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена возможная причастность к совершению преступления одной из сотрудниц банка — кассира. Полиция выяснила, что женщина вместе с супругом и двумя несовершеннолетними детьми скрылась.

«В результате совместных оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что подозреваемая вместе с семьей скрывается в городе Казани. Сегодня она была задержана на одной из съемных квартир. Сейчас с ней проводятся необходимые оперативно-следственные действия. Устанавливается местонахождение похищенных денежных средств», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, она находится под арестом. Расследование продолжается.

О пропаже 20 млн рублей стало известно еще 27 мая 2019 года: в полицию обратился представитель коммерческого учреждения, который сообщил, что из банковской кассы пропали деньги. Пресс-служба МВД по республике 28 мая сообщила, что сотрудница банка была объявлена в розыск.

​В Башкирии ищут кассира банка, укравшую 20 млн рублей Известно, что исчезла и ее семья.

«Разыскивается Хайруллина Луиза Рамилевна, 1983 года рождения, подозреваемая в хищении денежных средств на сумму более 20 млн рублей из банковской кассы. В настоящее время по заявлению представителей банка идет процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела», — говорилось в сообщении МВД.

Согласно сообщениям СМИ, похищение произошло в салаватском отделении Россельхозбанка.

«Старший кассир местного отделения Россельхозбанка 36-летняя Луиза Хайруллина отпросилась пораньше с работы, а спустя некоторое время выяснилось, что вместе с ней исчезла крупная сумма в евро, рублях и долларах. Общий ущерб составил порядка 23 млн рублей. Деньги, как выяснилось, женщина вынесла в одной объемной сумке», — указывало тогда агентство RT.