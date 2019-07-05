Оперативники уголовного розыска Петербурга в ходе следственных действий в Москве и Чебоксарах задержали двух подозреваемых в хищении более 6 млн рублей с банковских счетов вкладчиков, говорится в сообщении полиции Петербурга и Ленинградской области.

«Полицейскими установлено, что 43-летний задержанный, располагая личными данными клиентов банка, изготовил поддельные документы на имя своего 32-летнего подельника. После чего подельник в офисе отдела связи осуществил перевыпуск сим-карт, с помощью которых злоумышленники через мобильный банк перевели на заранее подготовленные банковские карты в различные регионы России денежные средства клиентов банка», — говорится на сайте ведомства.

От действий злоумышленников пострадали семь граждан.

Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.