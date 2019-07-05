Московский гарнизонный военный суд (МГВС) заключил под стражу пятерых сотрудников ФСБ и еще двоих отправил под домашний арест по делу о разбое. Об этом ТАСС сообщили в суде. По данным «Ведомостей» , они отняли более 100 млн рублей у клиента банка.



По словам источника газеты в банковских кругах, сотрудников ФСБ подозревают в разбойном нападении в составе организованной группы (ч. 4 ст. 162 Уголовного кодекса), а не хищении, как сообщалось ранее. Как утверждает собеседник, 10 июня подозреваемые совершили нападение на предпринимателя, который принес в один из банков 136 млн рублей, чтобы внести их на депозит. Сотрудники ФСБ, действовавшие, предположительно, по наводке сотрудника банка, отобрали эти деньги, сославшись на то, что это «черный нал», и поделили между собой и сотрудником банка, говорит собеседник «Ведомостей».



О том что сотрудники ФСБ были задержаны 4 июля, ранее сообщил РБК . Среди арестованных — три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России, рассказал РБК источник, близкий к ФСБ; информацию подтвердил другой источник из этой службы.

По данным источников РБК, офицеры ФСБ инсценировали в банке обыск, при котором присутствовали сотрудники Центра специального назначения (в него входят «Альфа» и «Вымпел»). «Обыск проводился по поддельному постановлению», — сообщил источник в ФСБ, информацию подтвердил источник, близкий к ведомству.

«В Центре специального назначения ФСБ проводится проверка», — сказал собеседник РБК.

РБК направил запрос в ЦОС ФСБ.