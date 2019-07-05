Евгений Бернштам заключен под стражу по делу о мошенничестве

Кузьминский суд Москвы арестовал основного бенефициара микрофинансовой организации «Домашние деньги» Евгения Бернштама по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.



«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу… до 19 июля», — сказали в пресс-службе.

Евгений Бернштам возглавлял совет директоров рухнувшей микрофинансовой компании «Домашние деньги», которая в конце августа была исключена Центробанком из реестра МФО. Чуть раньше в том же месяце АСВ от имени Интеркоммерц Банка подало иск о банкротстве «Домашних денег». В карточке соответствующего дела на сайте Арбитражного суда Москвы указано, что следующее заседание по нему назначено на 12 февраля 2019 года. В середине января этого года газета «Ведомости» написала, что кредиторы Adela Financial Retail Group (контролирует через две кипрские компании 77,3% «Домашних денег») добились ее банкротства.



Столичный арбитраж 1 февраля по заявлению Русского Трастового Банка ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Бернштама. Суд включил обязательства бизнесмена перед банком в размере около 20 млн рублей в реестр требований кредиторов. Рассмотрение дела о банкротстве по существу суд назначил на 9 июля.

Также Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление Агентства по страхованию вкладов о банкротстве микрофинансовой компании «Домашние деньги» и ввел в ней процедуру наблюдения.

Ранее три банка подали требования к Бернштаму в размере более 3,7 млрд рублей. Интеркоммерц Банк заявил требование в размере 3,09 млрд рублей, МАСТ-Банк — 399,1 млн рублей и Объединенный Кредитный Банк — 265,3 млн рублей.