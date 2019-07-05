Предъявление обвинения основателю микрофинансовой организации «Домашние деньги» Евгению Бернштаму и мера пресечения стали для него и его адвоката полной неожиданностью. Об этом Business FM рассказал адвокат бизнесмена Вадим Богдан.



Как стало известно ранее в пятницу, Кузьминский суд столицы 5 июля арестовал Бернштама. Он обвиняется в хищении путем мошенничества около 100 млн рублей у вкладчиков. По версии следствия, потерпевшими от действий Бернштама, который действовал в составе организованной группы с «неустановленными лицами» из числа работников МФО «Домашние деньги», стали несколько десятков человек. Пока потерпевшими официально признаны четверо граждан, вложивших деньги под проценты в 2012—2016 годах и не получивших их обратно.

«Следствие говорит о том, что в 2012—2016 годах при проведении переговоров как председатель совета директоров [организации «Домашние деньги»] Евгений Семенович якобы вводил в заблуждение потенциальных заимодавцев о платежеспособности компании, притом что в 2012—2015 годах компания прекрасно работала, проходила аудит, налоговые проверки и все остальное. Поэтому такая конструкция обвинения вызывает искреннее недоумение. Защита будет доказывать невиновность Бернштама, потому что он хоть и вел переговоры с заимодавцами, но не занимался операционным менеджментом, текущей деятельностью и не имел никакого отношения к операционной деятельности. Он занимался стратегическим развитием, привлечением персональных инвесторов и так далее. Текущей деятельностью же занимались операционные менеджеры. Поэтому предъявление обвинения и мера пресечения для нас — полная неожиданность», — заявил Business FM Вадим Богдан.

По словам Богдана, его клиент был задержан 3 июля, когда пришел на очередной допрос в следственную часть УВД по Юго-Восточному округу столицы. Еще 21 декабря 2018 года она возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») по заявлению ряда граждан. До этого Бернштам не менее восьми раз являлся к следствию, давая показания в качестве свидетеля, а 4 июля фигуранту предъявили официальное обвинение.

Свою вину Бернштам не признал, и 5 июля следствие обратилось в суд с ходатайством о его заключении под стражу. В суде защита просила отклонить ходатайство о его аресте, ссылаясь на наличие у 61-летнего задержанного ряда тяжелых хронических заболеваний. Если же суд на это не пойдет, то адвокат предложил поместить его клиента под домашний арест.

«Вменяемое ему преступление — это чисто предпринимательская статья, и, несмотря на прямой запрет в Уголовно-процессуальном кодексе на применение [по таким статьям] меры пресечения в виде заключения под стражу, суд принял решение об аресте, чем немало нас удивил», — сказал адвокат.



По решению Кузьминского суда Евгений Бернштам был арестован до 19 июля. Защита уже заявила, что не согласна с принятым решением и обжалует его. «Мы вину не признаем, считаем, что принятое решение является незаконным и необоснованным, и обязательно будем его обжаловать. Человеку 61 год, у него букет заболеваний, а его отправили в СИЗО к матерым уголовникам. Это вызывает искреннее недоумение», — подчеркнул защитник. По его словам, Бернштам не уклонялся от вызова к следователю и даже сдал два своих загранпаспорта, чтобы показать, что не покинет Россию.