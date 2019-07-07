В Брянской области полицейские выявили преступное сообщество, специализировавшееся на незаконной банковской деятельности. Общая сумма банковских операций превысила 2,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ.



«В ходе предварительного расследования уголовных дел, возбужденных по статьям 172, 187 и 199 УК РФ, сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области выявлены 18 подозреваемых в создании преступного сообщества и участии в нем», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что злоумышленники использовали более 200 фирм, которые были зарегистрированы в разных регионах России и оформлены на подставных лиц. Заключая фиктивные сделки, они оказывали содействие юридическим лицам в уклонении от уплаты налогов.

«Для придания законного вида финансовым операциям подозреваемые указывали в документах в качестве основания платежа ложные сведения об оплате готовой продукции, товаров и услуг. По версии следствия, общая сумма банковских операций превысила 2,5 миллиарда рублей, а незаконно полученный злоумышленниками доход составил 53 миллиона рублей», — сообщил представитель МВД РФ.

При участии Росгвардии в офисных и жилых помещениях проведено более 50 обысков, в результате которых обнаружены и изъяты бухгалтерская документация, печати, электронные носители информации, банковские карты, а также денежные средства.

Следственным управлением УМВД России по Брянской области возбуждено уголовное дело по части 1 и 2 статьи 210 УК РФ. Подозреваемый в организации преступного сообщества заключен под стражу, остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.