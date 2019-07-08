Следственный комитет попросил продлить срок домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве, сообщил в понедельник его адвокат Дмитрий Клеточкин.



«Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство о продлении Калви срока домашнего ареста», — сказал адвокат.

​Комиссия РСПП признала личный интерес акционера банка «Восточный» в деле Калви Возбуждение уголовного дела произошло на фоне корпоративного конфликта, посчитала комиссия.

Басманный суд Москвы в феврале отправил в СИЗО основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд рублей. Впоследствии суд перевел под домашний арест Калви и бывшего главу банка «Восточный» Алексея Кордичева, остальные фигуранты дела остались в СИЗО.

Позже суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета РФ о продлении Калви срока домашнего ареста на три месяца — до 14 июля.