Мосгорсуд вынес решение о продлении до 17 сентября срока содержания под стражей бывшего вице-президента группы компаний «Росгосстрах» Сергея Хачатурова по уголовному делу о растрате, сообщило РАПСИ из суда.

«Удовлетворить ходатайство следственных органов о продлении ареста в отношении обвиняемого на срок до 17 сентября 2019 года», — огласил решение судья.

Хачатуров был арестован в апреле прошлого года по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ, — в растрате в особо крупном размере.

Фигурантом дела также является гендиректор ООО «Легион Финанс», бывший акционер Росгосстрах Банка Надежда Клепальская, ей тоже инкриминируется совершение преступления по части 4 статьи 160 УК РФ. В настоящее время она находится под домашним арестом.

Хачатурову вменяется присвоение акций «Росгосстраха». До 2017 года группа компаний находилась под управлением брата обвиняемого — Данила Хачатурова (допрошен по делу как свидетель), а затем перешла под контроль банка «ФК Открытие». По информации журналистов, убытки «Росгосстраха» за тот же год составили более 55 млрд рублей.



Как заявил РАПСИ адвокат обвиняемого Алексей Мельников, в действительности имела место законная биржевая сделка, в результате чего акции компании «Росгосстрах» были проданы Хачатуровым банку «Траст». Адвокат обратил внимание на то обстоятельство, что сделка, которую следствие квалифицировало как незаконное присвоение, проходила под пристальным контролем Центрального банка РФ.