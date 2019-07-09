Арбитражный суд Москвы отклонил заявление бывшего председателя совета директоров ООО «Микрофинансовая организация «Домашние деньги» Евгения Бернштама на действия финансового управляющего его имуществом, говорится в определении суда.



Бернштам, находящийся в процедуре банкротства, обвинил управляющего имуществом Анну Панову в проведении неполного и недостоверного анализа его финансового состояния. Также он считает, что управляющий предоставила недостоверную информацию кредиторам и должнику о текущей финансовой деятельности Бернштама.

Кредиторы Бернштама (МАСТ-Банк, банк «Интеркоммерц», Объединенный Кредитный Банк, Русский Трастовый Банк) выступили против удовлетворения заявления должника.

Суд отметил, что в материалах дела отсутствуют доказательства наличия в действиях финансового управляющего недобросовестности и нарушения интересов кредиторов и должника.

Кузьминский суд Москвы 5 июля арестовал Бернштама, ему инкриминируют часть 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Адвокат Бернштама: обвинение и мера пресечения стали полной неожиданностью Защита считает, что в деле речь идет не о криминале, а об обычной предпринимательской деятельности.

Столичный арбитраж 1 февраля по заявлению Русского Трастового Банка ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Бернштама. Финансовым управляющим должника была назначена Панова. Однако Бернштам оспорил в апелляции это определение, указав на «необоснованное отклонение судом первой инстанции ходатайства об отложении судебного заседания в связи с невозможностью участия в нем его представителя».

В мае Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Бернштама на введение в отношении него процедуры реструктуризации долгов гражданина.

Также в производстве суда находятся на рассмотрении заявления Центробанка РФ и банка «Интеркоммерц» о банкротстве МФО «Домашние деньги».