Супруг кассирши, задержанной по подозрению в хищении более 20 млн рублей в банке в башкирском Салавате, заявил, что проиграл украденное в азартных играх, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.



«Сейчас он намерен поехать в Москву на телевидение, куда его пригласили на программу, и просить у россиян помощи собрать деньги, чтобы вернуть банку. Он не хочет, чтобы его жена оказалась за решеткой», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что Хайруллина находится в одиночной камере в СИЗО и чувствует себя хорошо.



Ранее полиция заподозрила старшего кассира Луизу Хайруллину в хищении более 20 млн рублей. Женщина исчезла 27 мая с мужем и двумя детьми восьми и 12 лет. По заявлению родных в розыск объявили и детей, так как их местонахождение было неизвестно. Суд заочно арестовал женщину по статье «Присвоение или растрата».

Хайруллину задержали 4 июля на съемной квартире в Казани. МВД отмечало, что с ней была и ее семья, но деньги не нашли.