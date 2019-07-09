По требованию прокуратуры отменено решение Новосибирского районного суда об освобождении бывшего управляющего филиала ВТБ Вадима Григорьева от отбывания наказания в виде девяти с половиной лет лишения свободы, назначенного 6 марта 2017 года приговором Железнодорожного районного суда за хищение более 1,1 млрд рублей и их легализацию, говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Григорьев обратился в Новосибирский районный суд в апреле 2018 года с ходатайством об освобождении от отбывания наказания в связи с наличием тяжелого заболевания. Постановлением суда ходатайство осужденного было удовлетворено, он освобожден из мест лишения свободы. Незаконное судебное постановление обжаловано заместителем прокурора области в кассационном порядке и в апреле 2019 года отменено постановлением президиума Новосибирского областного суда.

Новосибирский районный суд 5 июля 2019 года при новом рассмотрении дела принял решение об отсутствии оснований для освобождения Григорьева.

Постановление суда в законную силу пока не вступило.

Как напоминает ТАСС , с июня 2006 по май 2008 года Григорьев, работая в должности управляющего филиалом банка Новосибирска, создал организованную группу, которая совершала хищения денег. Заключая кредитные договоры с заведомо неплатежеспособными предприятиями, члены группы перечисляли на счета фирм кредитные средства, которые в дальнейшем перенаправлялись на счета юридических лиц, подконтрольных им. Полученные таким образом деньги присваивались, в результате банку причинен ущерб на сумму более 1,1 млрд рублей.