Верховный суд (ВС) РФ отказал пяти бывшим руководителям московского С Банка в жалобах на решение о привлечении их к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации, говорится в определении суда.



Выводы судов соответствуют нормам права, оснований для переоценки этих выводов не имеется, отметил ВС. Нарушений норм материального права, а также норм процессуального права, влекущих за собой безусловную отмену указанных судебных актов, судами не допущено, говорится в определении суда.

Заявители просили отменить определение Арбитражного суда Москвы от 18 сентября 2018 года, а также постановления апелляционной и кассационной инстанций.

Судами установлено, что основанием для возникновения у банка признака недостаточности имущества является совершение действий по расторжению договоров ипотеки по технической ссудной задолженности и заключение договоров цессии с отсрочкой платежа с компаниями, которые не осуществляли реальную хозяйственную деятельность.

Следствием указанных действий бывших руководителей стало снижение размера капитала банка ниже размера его уставного капитала, что привело в итоге к ухудшению финансового положения кредитной организации и ее последующему банкротству, отмечается в определении суда. При этом существенное ухудшение финансового положения С Банка, по мнению конкурсного управляющего, наступило в результате виновных действий и бездействия руководителей кредитной организации.

Арбитражный суд Москвы 28 мая 2014 года по заявлению ЦБ признал банкротом С Банк. В ходе заседания представитель ЦБ заявил, что имущества банка для погашения всех обязательства недостаточно. Так, стоимость имущества банка составляет 11,3 млрд рублей, а размер обязательств — 13,7 млрд рублей.

Этот банк являлся участником системы страхования вкладов.