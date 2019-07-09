Официальный сайт Московской кольцевой железной дороги (МКЖД), на основе которой создано Московское центральное кольцо (МЦК), заражен вирусом Panda, который злоумышленники используют для хищения денежных средств у компьютерных пользователей. Его обнаружили эксперты «Лаборатории Касперского» 8 июля, сообщает РБК . Взлом сайта зафиксировал и Google.

Сайт был заражен с прошлых выходных. За это время, по оценкам аналитиков, злоумышленники пытались скачать банковский вирус с сайта МКЖД несколько сотен раз. Под угрозой оказались несколько тысяч пользователей зараженных компьютеров в мире, на Россию пришлось 27% атак, подсчитали в «Лаборатории Касперского».

Исследование: в 2019 году может удвоиться количество попыток вывода денег из банков Несмотря на активную борьбу с массовыми атаками, темпы устранения уязвимостей в кредитно-финансовой сфере остаются невысокими.

Сначала злоумышленники заразили компьютеры жертв, на которых не установлена антивирусная программа, банковским вирусом с помощью рассылки писем, содержащих вредоносный документ. Если заражение прошло успешно, то устройство становилось частью сети зараженных компьютеров, которой удаленно управляют хакеры. На втором этапе был взломан и заражен сайт МКЖД. Вирус начал скачивать вредоносное программное обеспечение (ПО), которое используется в атаках на финансовые организации.

Так, используя банковский троян, хакеры получают полный контроль над зараженным компьютером и могут вывести деньги жертвы множеством различных способов, объясняет руководитель отдела исследования и детектирования сложных угроз «Лаборатории Касперского» Антон Иванов.

На данный момент специалисты «Лаборатории Касперского» совместно с департаментом информационных технологий города Москвы устранили проблему с сайтом МКЖД, заверили в антивирусной компании.