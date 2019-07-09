Следствие проверит арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

«Это одни и те же люди, они хорошо знают друг друга. Следствие проверит арестованных на причастность к краже денег, которые были изъяты во время обыска у бывшего заместителя начальника управления «Т» главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Захарченко. После задержания силовики стали давать показания, идет сбор доказательств вины [фигурантов]», — сказал собеседник агентства, не уточнив, в какой момент могли быть похищены деньги — во время перевозки в камеру для вещдоков или в банк.

Источник добавил, что арестованные проверяются также на причастность к аналогичным преступлениям.

Захарченко осужден на 13 лет колонии по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию. Он был задержан и арестован в сентябре 2016 года, при обыске у него в квартирах было обнаружено около 9 млрд рублей в разной валюте. Позднее следствие установило факт исчезновения порядка 3 млн евро из денежных средств, изъятых у Захарченко. Его защита полагала, что деньги могли быть похищены только должностными лицами, имеющими непосредственный доступ к изъятым деньгам.

Адвокат: изъятые у полковника Захарченко 3 млн евро похитили должностные лица Преступление могло совершить только должностное лицо из числа следственно-оперативной группы, считает защита Дмитрия Захарченко.



Официальными комментариями следственных органов ТАСС пока не располагает.

Военный суд 5 июля заключил под стражу пятерых сотрудников ФСБ и еще двоих отправил под домашний арест по уголовному делу, возбужденному по части 4 статьи 162 Уголовного кодекса («Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере»). Как написали во вторник ряд СМИ, есть информация, что по делу проходят уже 15 человек. Но в настоящее время новые материалы об избрании меры пресечения по данному уголовному делу в суд не поступили.



В ФСБ 2 июля сообщили о задержании совместно с МВД двух военнослужащих органов ФСБ, причастных к хищению денежных средств, принадлежащих частному предпринимателю. По информации РБК, правоохранительными органами были задержаны три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» ФСБ России. Их имена не называются. Детали уголовного дела следствием не раскрываются.