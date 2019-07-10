Басманный суд Москвы наложил арест на 121,7 млн евро, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщила в среду пресс-секретарь суда Юнона Царева.



«4 июля Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов о наложении ареста на денежные средства обвиняемого Абызова Михаила Анатольевича в сумме 121,7 миллиона евро, находящиеся на счетах в банке», — сказала представитель суда.

Царева отметила, что данное постановление пока не обжаловано. По текущему курсу сумма арестованных средств составляет около 8,7 млрд рублей.

1 апреля Басманный суд арестовал денежные средства Абызова в размере более 437 млн рублей, находящиеся на расчетных счетах, 2 апреля — два земельных участка и два жилых дома, расположенных в Московской области, три квартиры и четыре комнаты, а также машино-место в Москве. 16 июня Преображенский суд Москвы наложил арест на 1 667 обыкновенных акций АО «Промышленные технологии», стоимость которых следствие оценивает в 160 тыс. рублей. По мнению следствия, арест имущества необходим для обеспечения выплаты компенсации потерпевшим и штрафа государству в случае вынесения Абызову обвинительного приговора.