Правоохранительные органы 10 июля провели следственные действия с заместителем председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексеем Ивановым, рассказал РБК источник, близкий к Иванову. Издание TAdviser со ссылкой на два источника сообщило о задержании Иванова, источник РБК не знает о задержании.

«Следственным органам оказывается необходимое содействие. Фонд работает в штатном режиме», — сообщили РБК в ПФР, не указав других подробностей.

По данным одного из источников TAdviser, Иванова подозревают в получении взятки. По словам другого собеседника, задержанию предшествовала выемка документов в ПФР, а также в офисах компаний «Техносерв» и «Редсис».

Иванов стал заместителем предправления ПФР в 2017 году, на этом посту он курировал развитие IT-инфраструктуры и информатизацию фонда.