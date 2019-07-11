Арбитражный суд Калужской области продлил на три месяца процедуру реализации имущества основателя и бывшего владельца ретейлера «Связной» Максима Ноготкова, говорится в определении суда.



Ходатайство о продлении процедуры банкротства было направлено в суд финансовым управляющим имуществом должника Виктором Ельцовым. По его мнению, это необходимо в целях проведения мероприятий по реализации имущества должника и расчетов с кредиторами.

Суд 19 июля 2018 года признал Ноготкова несостоятельным. Заявление о его банкротстве было направлено в суд компанией Strafor Commercial Ltd. (Кипр).

Областной арбитраж в феврале отказал в удовлетворении заявления компании North Financial Overseas Corp (NFOC, входит в группу Solvers Олега Малиса) о включении долга перед ней в размере 11,5 млрд рублей в реестр требований кредиторов Ноготкова.

Кроме того, Арбитражный суд Москвы 26 сентября 2016 года удовлетворил заявление компании NFOC к Trellas Enterprises Ltd. (тогда была головной структурой группы «Связной») о признании и приведении в исполнение в РФ решения Лондонского международного арбитражного суда (LCIA) о взыскании 135,5 млн долларов.

Суд признал требования кредиторов к основателю «Связного» почти на 21 млрд рублей Компании просят наложить на Ноготкова штрафные санкции в совокупном размере 7,5 млрд рублей.

ООО «Финансовые инвестиции» (являлось кредитором «Связного») не согласилось с решением столичного арбитража. В ходе судебных заседаний представитель ООО заявил, что решение по этому делу может привести к двойному взысканию долга, так как Ноготков в счет погашения задолженности уже передал заложенное имущество.

Истец возражал против доводов «Финансовых инвестиций». Он отметил, что LCIA вынес два решения, одно касается взыскания денежных средств с Trellas Enterprises, а другое — с Ноготкова. И в этом деле подано заявление по решению о взыскании долга с компании, рассказал истец. Представитель Trellas Enterprises Ltd. сообщил в суде, что погашение долга не производилось.

LCIA 21 декабря 2015 года принял решение, в соответствии с которым Trellas должен выплатить NFOC 135,5 млн долларов, причитающиеся ей в соответствии с кредитными договорами от 6 сентября 2013 года и 27 декабря 2013 года.

Заявитель просил арбитраж Москвы привести в исполнение это решение.