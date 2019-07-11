Потерпевшими по делу в отношении бывшего депутата Госдумы Леонида Маевского признаны бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман — совладельцы Альфа-Банка, передает РБК из Тверского суда Москвы.

При задержании Маевскому было предъявлено обвинение в вымогательстве 37,5 млн долларов, рассказал РБК источник, знакомый с материалами дела. В ходе следствия было установлено, что сумма вымогательства больше — 50 млн долларов, добавил он. Обвинение с уточненной суммой Маевскому «будет предъявлено позже», добавил собеседник.

Представитель Альфа-Банка отказался от комментариев для РБК.

Следствие просило продлить арест Маевского на три месяца — до 14 октября, отмечая, что обвиняемый может скрыться (его семья проживает за границей). Судья Александр Меркулов удовлетворил ходатайство.

Адвокат Маевского сказал в суде, что тот никакого преступления не совершал, а дело касается гражданско-процессуального спора.

Дело в отношении Маевского заведено по статье о вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (пункт «б» части 3 статьи 163 Уголовного кодекса, от семи до 15 лет лишения свободы). Вместе с экс-депутатом судья продлил арест его помощнику Максиму Букину, также до 14 октября.

Маевский был депутатом Думы третьего созыва (1999—2003 годы) от КПРФ, он также являлся гендиректором компании LV Finance. Его задержали в ноябре 2018 года на ул. Маши Порываевой в Москве, сказал судья на сегодняшнем заседании. На пересечении этой улицы и улицы Каланчевской расположен головной офис Альфа-Банка, уточняет РБК.



После ареста холдинг «Альфа-Групп» подтвердил, что его акционеры обращались в правоохранительные органы из-за вымогательства со стороны Маевского. Однако у кого именно бывший депутат, предположительно, вымогал деньги, было неизвестно.