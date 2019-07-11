Банк непрофильных активов добился приказа Высокого суда Лондона в отношении Бориса Минца и его сыновей о запрете отчуждать имущество на 572 млн долларов. Об этом сообщили в пресс-службе БНА.

Банк непрофильных активов, созданный на основе банка «Траст», 28 июня этого года подал иск в Высокий суд Лондона против Бориса Минца и троих его сыновей о взыскании убытков на сумму свыше 700 млн долларов. Суд утвердил приказ, запрещающий ответчикам отчуждать имущество на сумму в пределах 572 млн долларов по всему миру, что имеет тот же самый эффект, что и арест имущества. Приказ будет действовать до конца судебного разбирательства.

Соистцом по делу выступает банк «ФК Открытие».

Исковые требования банков связаны с предположительно мошенническими сделками, заключенными в преддверии санации банка «Открытие» и Рост Банка. В августе 2017 года банк «Открытие» и Рост Банк приобрели облигации «О1 Груп Финанс» на сумму около 35 млрд и 22 млрд рублей соответственно. В БНА подчеркивают, что условия данных облигаций свидетельствуют об их нерыночном характере и низкой ликвидности (срок погашения облигаций — в 2032 году; отсутствие периодических выплат купонного дохода — основной купон выплачивается в конце срока; отсутствие существенного обеспечения). Денежные средства от продажи облигаций группа «О1», контролируемая на тот момент Борисом Минцем, направила на погашение своих кредитов в банке «Открытие» и Рост Банке.

«При этом данные кредиты были существенно обеспечены залогами, а срок их погашения наступал в 2017—2020 годах. Таким образом, была реализована схема, по которой существенно обеспеченные кредиты со сроком погашения в 2017—2020 годах были заменены на низколиквидные и не обеспеченные надлежащим образом облигации со сроком погашения через 15 лет. Фактически банки лишились возможности возврата денежных средств по выданным кредитам. Консервативная оценка убытков — порядка 572 млн долларов США», — отмечают в БНА.

В ходе рассмотрения дела ответчики обязаны раскрыть все свои активы. Средний срок рассмотрения аналогичных дел в Высоком суде Лондона — два-три года.



«Высокий суд Лондона признал риск того, что семья Бориса Минца может скрыть активы, чтобы затруднить исполнение будущего решения по существу спора, и вынес приказ, запрещающий Борису Минцу и его сыновьям отчуждать активы в пределах 572 миллионов долларов США. В случае нарушения этого приказа ответчикам грозят санкции вплоть до уголовного преследования. Мы удовлетворены решением суда, так как нас устраивают любые ограничительные меры, наложенные на активы ответчиков. До завершения дела нам предстоит напряженная работа. Это очередной судебный процесс, который банк инициирует против бенефициаров крупных проблемных активов», — прокомментировал президент — председатель правления Банка непрофильных активов Александр Соколов.