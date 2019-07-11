Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении ООО «Яндекс», а также двух брокерских компаний — Rison Capital Ltd и RoboForex Ltd — за нарушение закона о рекламе, заявление было подано Ассоциацией форекс-дилеров (АФД). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ассоциации.

Отмечается, что реклама Rison Capital (FreshForex.org) и RoboForex (invest4net.ru) была размещена на площадке «Яндекс.Директ», при этом компании осуществляют брокерскую деятельность без соответствующей лицензии.

С 2015 года в России официально был принят закон о регулировании рынка Forex. Помимо введения дополнительных норм, закон «О рынке ценных бумаг» был дополнен статьей «Деятельность форекс-дилера». С 2019 года форекс-брокеры с лицензией ЦБ РФ обязаны быть участниками отраслевых саморегулируемых организаций.



После аннулирования Центробанком лицензий у пяти крупнейших игроков ввиду агрессивной рекламы и вывода российских клиентов в иностранные юрисдикции в 2018 году на российском рынке Forex осталось четыре игрока: «Альфа-Форекс», «ВТБ Форекс», «ПСБ Форекс» и «Финам Форекс».