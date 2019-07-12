Задержанный 11 июля сотрудниками ФСБ замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов мог быть руководителем как минимум 17 коммерческих организаций и не менее чем в десяти из них выступать бенефициаром, следует из информации в «СПАРК-Интерфакс», которую проанализировали «Известия» . Все компании на 11 июля действовали.

В базе «СПАРК-Интерфакс» содержится информация о том, что бизнесмен по имени Алексей Михайлович Иванов (полное совпадение с Ф. И. О. зампреда правления ПФР) возглавляет как минимум 17 компаний. Они занимаются арендой и лизингом вычислительных машин и оборудования, разработкой компьютерного программного обеспечения, деятельностью по проведению финансового аудита, оптовой торговлей текстильными изделиями и автомобильными деталями. Также Алексей Иванов возглавляет компании, занимающиеся научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук, консультированием по вопросам коммерческой деятельности, производством пластмассовых изделий и розничной торговлей мясом. Не менее чем в десяти организациях Алексей Иванов выступает бенефициаром.

По мнению экспертов, если Алексей Иванов действительно владел бизнесом, то это недопустимо ни с точки зрения законодательства, ни с точки зрения этики госслужбы: работники ПФР, тем более топ-менеджмент — это практически чиновники, несмотря на то, что фонд находится за пределами бюджета. Также если исходить из того, что зампредседателя ПФР является лицом, замещающим должность государственной службы, то на него в полном объеме распространяется запрет заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, а также приобретать ценные бумаги, по которым может быть получен доход.

​Замглавы Пенсионного фонда России задержан по делу о взятке Эту информацию подтвердил глава ПФР Антон Дроздов.

Задержание Алексея Иванова произошло во вторник, через два дня после проведенных обысков в компаниях-подрядчиках «Техносерв» и Redsys, в одной из которых он работал. Иванов подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при распределении бюджетных средств, его проверяют на причастность к получению взятки, пишут «Известия».

В СКР в четверг комментировать задержание не стали, однако источники «Коммерсанта» утверждают, что Иванов подозревается в получении не одной, а целого ряда взяток, причем с поличным его не задерживали. Их сумму источник не назвал, отметив, что, по предварительным данным, откаты были не очень большими и составили всего несколько миллионов рублей. Платили же их, по версии собеседника издания, за заключение в 2017—2018 годах контрактов с ПФР по развитию различных проектов. Для фонда «Техносерв», в частности, создавал единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО); внедрял в нем систему виртуальных рабочих мест, а также занимался аутсорсинговым обслуживанием оборудования корпоративной сети передачи данных ПФР. Только рабочие места принесли интегратору около полумиллиарда рублей.

Также на причастность к коррупционной схеме, по данным источников «Коммерсанта», проверяется совладелец IT-интегратора Алексей Ананьев (бывший совладелец Промсвязьбанка, брат покинувшего Россию Дмитрия Ананьева). Алексей Ананьев уже проходит подозреваемым по делу об особо крупной растрате, связанной с «Техносервом». По версии следствия, 12 млн евро растратил, предоставив IT-интегратору невозвращенный кредит, бывший председатель правления банка «Глобэкс» Виталий Вавилин, которому 10 июня Басманный райсуд продлил арест почти до года. Защитники Вавилина сообщили изданию, что старое и новое расследования пока не связаны.

По информации СМИ, расследованием дела займутся сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России. Алексей Иванов содержится в двухместной камере ИВС СВАО. Об этом «Известиям» сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников. Он отметил, что задержанному предъявлено обвинение, он признает вину, раскаивается и уже подал заявление об отставке с поста заместителя главы ПФР.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле знают о задержании Алексея Иванова, но не в курсе, что послужило причиной.

В пресс-службе ВТБ, который выступает акционером «Техносерва», заявили: проведение следственных действий «является результатом так называемой работы предыдущего менеджмента компании под руководством Алексея Ананьева». В банке добавили, что «Техносерв» оказывает правоохранительным органам всестороннее содействие «для очищения компании от наследия прежнего топ-менеджмента».

Представитель Redsys подтвердил СМИ, что 10 июля в компанию обратились правоохранительные органы с запросом по работе компании. В ответ были предоставлены все необходимые документы. Он не стал уточнять, был ли запрос связан с уголовным делом в отношении заместителя предправления ПФР, но указал, что Redsys выступает многолетним партнером Пенсионного фонда по разработке, внедрению и сопровождению IT-систем и софта. Претензий к организации у представителей власти ни до, ни после следственных мероприятий нет, подчеркнул он.

Предполагается, что в пятницу следователи предъявят фигурантам нового расследования официальные обвинения, после чего обратятся в Басманный райсуд с ходатайствами об избрании им мер пресечения. Ответственному секретарю ОНК Москвы Ивану Мельникову, посетившему в четверг задержанного Алексея Иванова в ИВС УВД Северо-Восточного округа, замглавы ПФР сообщил, что на условия содержания не жалуется, а свою вину во взяточничестве признает и раскаивается в этом.