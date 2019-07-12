В Басманный суд Москвы поступили материалы о заключении под стражу бывшего замруководителя Пенсионного фонда России Алексея Иванова, который задержан по делу о взятке, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 9 сентября 2019 года в отношении заместителя председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации Иванова Алексея Михайловича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ», — рассказала Царева.



В четверг ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил, что Иванов подал в отставку, в ПФР это пока не подтвердили.