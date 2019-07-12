Арбитражный суд Москвы продлил на полгода процедуру реализации имущества одного из бывших совладельцев Внешпромбанка Георгия Беджамова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, говорится в определении суда.

Ходатайство о продлении срока банкротства было направлено в суд финансовым управляющим имуществом должника Любовью Киреевой.

Арбитраж 2 июля 2018 года признал Беджамова банкротом, в отношении него была введена процедура реализации имущества. Заявление о банкротстве должника было направлено в суд банком ВТБ 24.

В сентябре 2017 года апелляция отклонила жалобу Внешпромбанка на определение об оставлении без рассмотрения заявления о признании банкротом Беджамова.

У Георгия Беджамова арестовали имущество на 1,75 млрд долларов Суд запретил Беджамову распоряжаться активами и постановил раскрыть суду другие, стоимостью свыше 50 тыс. фунтов, где бы они ни находились.

Суд 7 июня 2017 года признал необоснованным соответствующее заявление банка. Производство по делу о банкротстве было прекращено. «Поскольку судебный акт, на котором заявитель основывает свое требование, не вступил в законную силу, суд признает требование ООО «Внешпромбанк» необоснованным, при этом, поскольку в деле имеются требования иных кредиторов, суд приходит к выводу об оставлении заявления без рассмотрения», — отмечается, в частности, в определении первой инстанции.

ЦБ 21 января 2016 года отозвал у Внешпромбанка лицензию, посчитав невозможной его санацию. Регулятор объяснил свои действия прежде всего тем, что руководство банка проводило масштабные операции по выводу активов, оценив «дыру» в капитале банка в 187,4 млрд рублей.