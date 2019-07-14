В Чувашии завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности. Перед судом предстанут десять предполагаемых участников группы, обвиняемых в создании около 30 фиктивных организаций и извлечении дохода в сумме около 50 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.



Уголовное дело было возбуждено Следственным управлением МВД по Чувашии в апреле 2017 года по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД.

«Оперативники получили информацию о том, что 40-летний житель города Чебоксары решил извлекать доход путем совершения незаконной банковской деятельности и создания фирм-однодневок, для чего привлек ряд местных жителей. Через эти организации производилось обналичивание неучтенных в обороте денежных средств — «черного нала» и извлекался доход в особо крупном размере», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что в течение шести лет через 30 фиктивных организаций, созданных группой, были проведены финансово-хозяйственные операции на сумму более 4 млрд рублей с более чем 3 500 контрагентами.

Следственные действия проводились как на территории Чувашии, так и за ее пределами, опрошено свыше 500 человек, собрано 50 томов уголовного дела.

К уголовной ответственности по обвинению в незаконной банковской деятельности (ч. 2. ст. 172 УК РФ), незаконном образовании юридических лиц (ч. 2 ст. 173.1) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187) и легализации доходов, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 174.1) организованной преступной группой, привлекаются десять обвиняемых. Все они местные жители, из которых только одна предполагаемая участница группы ранее привлекалась к уголовной ответственности.

Материалы дела после утверждения обвинительного заключения прокуратурой республики направлены в Ленинский районный суд города Чебоксары.