Бывший первый заместитель главы Агентства по страхованию вкладов Валерий Мирошников проходит по делу экс-главы банковского отдела ФСБ Кирилла Черкалина в статусе свидетеля. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с ходом расследования, информацию подтвердил другой собеседник, знакомый с ходом расследования.

По словам источников РБК, Мирошников не явился на допрос по вызову следователя, который был запланирован в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

Следователь изучил телефонную переписку Черкалина и Мирошникова и решил проверить бывшего менеджера АСВ на возможную причастность к организации преференций для бывшего мажоритария банка «Югра» Алексея Хотина при банкротстве банка.

Бывшему руководителю 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Черкалину предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. По информации источника, знакомого с ходом расследования, дело Черкалина было объединено с делом его предшественника, ранее уволенного из ФСБ Дмитрия Фролова, и бывшего сотрудника банковского отдела Андрея Васильева. Ранее Черкалина обвиняли в получении взяток на сумму 850 тыс. долларов.

Первый замглавы АСВ решил покинуть свой пост Вместо него на эту должность в агентство возвращается Андрей Мельников.

Как указывает следствие, Мирошников отвечал в агентстве за подбор внешних юристов-консультантов. В декабре прошлого года победителем отбора юридических консультантов для оказания услуг банку «Югра» было признано ООО «Вектор права». На сайте компании говорится, что ее юристы работают с проблемными активами банков. Компания аккредитована при АСВ и сопровождает процедуры банкротства кредитных организаций. В качестве примера на сайте указан банк «Югра»: «В работе более 470 просроченных кредитов на сумму более 247 млрд рублей. В суды подано более 330 исков на сумму более 282 млрд рублей».

Источник, знакомый с ходом расследования, говорит, что следствие проверяет, достаточно ли действий предпринимала компания-консультант в интересах АСВ.

При этом «Вектор права» принадлежит кипрскому офшору «Сардинел холдинг», согласно базе данных СПАРК. Советником дирекции «Вектор права» является владелец компании «Тройка Ассет менеджмент» Владимир Акаев. «Акаев, Мирошников и Черкалин — друзья», — говорит источник РБК.