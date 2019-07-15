Дело в отношении бывшего контролирующего акционера Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрия Мазурова и его бывшего генерального директора Геннадия Лисовиченко было заведено по заявлению Сбербанка, следует из сообщения кредитной организации.

Ранее в понедельник стало известно, что совладелец компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилете из заграничной командировки. По данным СМИ, бизнесмен, строивший Антипинский НПЗ на кредиты Сбербанка, подозревается в растрате 600 млн долларов кредитных средств, а всего должен банку 2,9 млрд долларов. Позже уточнялось, что Мазурова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

«Сбербанк обратился с заявлением в правоохранительные органы по многочисленным выявленным фактам незаконных действий, осуществленных контролирующим акционером АО «Антипинский НПЗ» Д. П. Мазуровым и бывшим генеральным директором АО «Антипинский НПЗ» Г. А. Лисовиченко, подпадающим, по мнению банка, под определение «мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой». На основании этого заявления правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ», — указано в сообщении банка.

По данным кредитной организации, Антипинский НПЗ в лице фактически контролировавших его на момент предоставления кредитных средств Мазурова и Лисовиченко ввел Сбербанк и, возможно, другие банки в заблуждение относительно финансового состояния предприятия, скрыв наличие у него крупных обязательств перед третьими лицами по поручительствам, предоставленным заводом, за компании группы «Новый поток», фактически подконтрольные Мазурову.

Кроме того, выявлены многочисленные факты заключения Антипинским НПЗ договоров на нерыночных условиях с аффилированными лицами — посредниками, в том числе и по экспортным контрактам, вследствие чего предприятию нанесен существенный ущерб, а денежные средства в значительных размерах выводились за рубеж, полагают в Сбербанке.

По мнению финучреждения, «указанные обстоятельства существенным образом сказались на платежеспособности АО «Антипинский НПЗ» и привели в конце апреля 2019 года к остановке предприятия и высокому социальному напряжению в регионе».

«Полагаем, что следственные органы и суд установят все юридически значимые факты, связанные с неправомерными действиями причастных к этому лиц, и дадут квалифицированную оценку их действиям», — подчеркнули в Сбербанке, уточнив, что сама кредитная организация совместно с партнерами «осуществляет все необходимые действия для возобновления работы АО «Антипинский НПЗ» в ближайшее время».

Напомним, в начале июня этого года было объявлено, что СП с участием Сбербанка получило контроль над Антипинским НПЗ: над самим заводом, а также месторождениями в Оренбургской области, образующими активы группы Антипинского НПЗ. Перед этим, в мае, Сбербанк сообщил о принятом решении досрочно взыскать задолженность Антипинского НПЗ и обратить взыскание на обеспечение — 100% акций холдинговой компании Vikay Industrial Limited, контролирующей 80% акций Антипинского НПЗ.



Отметим, что Дмитрий Мазуров входит в число контролирующих лиц Интерпромбанка и является членом его совета директоров.