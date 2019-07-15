МВД вменяет владельцу группы компаний «Новый поток» Дмитрию Мазурову хищение на сумму 29 млн долларов, что по курсу ЦБ составляет 1 млрд 806 млн 700 тыс. рублей, сообщает ТАСС .

«ПАО «Сбербанк» выдало кредит на сумму 29 миллионов долларов, что по курсу ЦБ составляет 1 миллиард 806 миллионов 700 тысяч рублей. Указанный кредит Мазуров вместе с неустановленными лицами распределил по своему усмотрению. ПАО «Сбербанк» данный кредит возвращен не был», — заявила судья, которая зачитывала материалы дела.

Таким образом, Мазурова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По этой статье ему грозит до десяти лет колонии.

ПАО «Сбербанк» также признано потерпевшим по делу основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова.

В Сбербанке прокомментировали связанное с Антипинским НПЗ уголовное дело Ранее в понедельник стало известно, что Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилете из заграничной командировки.

Как сообщал Сбербанк, дело возбуждено в связи с тем, что, по заявлению банка, Мазуров и бывший гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко при получении кредитов скрыли наличие у предприятия крупных обязательств, также ущерб был причинен и самому заводу.

«Уголовное дело в отношении Мазурова возбуждено по факту заявления президента ПАО «Сбербанк» Германа Грефа», — следует из оглашенного в суде материала о возбуждении уголовного дела.

При этом защита Дмитрия Мазурова попросила суд отпустить его под залог в 3 млн рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об аресте бизнесмена.

«Мы настаиваем на избрании нашему подзащитному меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей. Помимо домашнего ареста, мы бы предложили залог в размере 3 миллионов рублей», — заявил адвокат.

О задержании бывшего совладельца Антипинского НПЗ накануне рассказал представитель компании «Новый поток» (Мазуров является ее совладельцем).

Основатель Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров входит в число контролирующих лиц Интерпромбанка и является членом его совета директоров. По данным ЦБ на 25 апреля этого года, у Мазурова 19,56% в уставном капитале Интерпромбанка (21,19% голосующих акций).