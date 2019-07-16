В Ярославле полиция задержала злоумышленника в униформе инкассатора, похитившего из кассы автосалона 5 млн рублей. Мошенник после похищения денег скрылся на велосипеде. Об этом сообщается в пресс-релизе Генпрокуратуры России.

«В автосалон, расположенный в городе Ярославле, вошел мужчина в форме инкассатора и забрал денежные средства в сумме свыше 5 млн рублей. Выйдя на улицу, злоумышленник сел на велосипед и скрылся. Обман обнаружился спустя некоторое время, когда в офис приехали настоящие инкассаторы. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ГУУР МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержали лжеинкассатора и его сообщников», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что преступление было совершено организованной группой и тщательно спланировано. Фигуранты подготовили необходимую форменную одежду и обмундирование, приобрели сотовые телефоны для связи, сим-карты, велосипед, а также оттиск штампа для инкассации.

В ходе предварительного расследования ущерб, причиненный коммерческой организации, возмещен в полном объеме.

«Участники организованной группы под видом покупателей заходили в данный автосалон и присматривались к обстановке. Исполнить роль инкассатора должен был сообщник из Москвы, чтобы впоследствии исключить возможность его случайной встречи с работниками автосалона в Ярославле. В назначенный день ему сообщили о том, что служебный автомобиль инкассации только что выехал на маршрут, и мужчина в форменном костюме инкассатора сразу же отправился в автосалон. Там он ввел в заблуждение кассира, которая выдала ему инкассаторский пакет с денежными средствами», — рассказали в Генпрокуратуре.