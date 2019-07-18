Адвокат обжаловал арест основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова, подозреваемого в хищении у Сбербанка 29 млн долларов, что по курсу ЦБ составляет 1 млрд 806 млн 700 тыс. рублей. Об этом сообщил адвокат Тимур Хутов.

«Жалобу на избранную меру пресечения мы подали», — сказал адвокат.

В понедельник Тверской суд Москвы на два месяца заключил под стражу председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова, подозреваемого в хищении 1,8 млрд рублей у Сбербанка. Под стражу его отправили до 12 сентября. Защита была категорически не согласна с решением суда.

Ранее сообщалось, что арестованный бизнесмен Дмитрий Мазуров планирует реализовать право на обратный выкуп пакета акций Антипинского НПЗ.