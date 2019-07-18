В Красноярском крае осуждены участники организованной группы, похитившие более 5 млн рублей из банкоматов. Все пять фигурантов уголовного дела признаны виновными в инкриминируемых им преступлениях, сообщает пресс-служба МВД России.

«Канским районным судом Красноярского края вынесены обвинительные приговоры в отношении пяти участников организованной группы, которые признаны виновными в восьми эпизодах хищения денежных средств из банкоматов», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что злоумышленники проникали в помещения различных организаций и учреждений на территории Красноярского края, где расположены платежные терминалы, и нападали на охрану. После этого они вскрывали банковское устройство и забирали деньги. Общий ущерб превысил 5 млн рублей.

Как сообщалось ранее, в результате оперативно-разыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю при участии Росгвардии по подозрению в совершении преступлений задержаны четверо жителей Московской области и уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

Следственным отделом ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30, 158 и 161 УК РФ.

«Судом подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до шести лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», — уточнила официальный представитель МВД РФ.